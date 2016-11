Y&R Group Switzerland: Lebensweisheiten mit Salami gespickt

Citterio soll in der Schweiz bekannter werden. Mit der neuen Kampagne will die Y&R Group Switzerland auf die Qualität, die italienischen Wurzeln und die Authentizität von Citterio-Produkten aufmerksam zu machen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dafür hat die Agentur die Salami & Co.-Expertin «Nonna Maria Citterio» kreiert, die in kurzen Videos ihre Lebensweisheiten verschenkt. Ein Beispiel: «Anti-Aging ist Humbug. Eine Salami muss reifen.»

So entstand die von der Y&R Group Switzerland konzipierte klassische «Nonna Maria», die authentisch ihre modernen und nicht ganz ernst zu nehmenden Lebensweisheiten unter die Leute bringt.

Verantwortlich bei der Y&R Group Switzerland: Markus Gut (CCO), Swen Morath (CD), Michael Gallmann (AD), Natasa Maricic (Text), Gkikas Konstantinos (Grafik), Sonja Bernardi (Beratung) Rosas & Co Films AG (Filmproduktion), Zoran Bihac (Director), südlich-t GmbH (Postproduktion), Jingle Jungle (Ton). (pd/wid)