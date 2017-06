Rod Kommunikation: Martin Arnold wird Kreativchef

Rod vermeldet einen neuen Kreativchef. Nach dem sofortigen Abgang von Annette Häcki vor etwas mehr als einer Woche (persoenlich.com berichtete), ist die Nachfolge bestimmt. Martin Arnold übernimmt seinen Job als Chef eines Teams von sechs Personen per 1. August. Zudem wird er wie seine Vorgängerin Einsitz in der Geschäftsleitung nehmen.

Laut einer Mitteilung der Agentur hat Arnold in den letzten zwölf Jahren über 100 verschiedene Marken betreut. Darunter Schweiz Tourismus, Google, Youtube, Samsung, Amnesty International, Swiss Life, Emmentaler, Hyposwiss, Denner oder siroop. Seine Kampagnen seien mit zahlreichen nationalen und internationalen Awards ausgezeichnet worden. Zudem seien sie Gegenstand internationaler Medien-Berichterstattung gewesen. So hat zum Beispiel die «Bild-Zeitung» 2008 die Kampagne für den Verlag Kein & Aber gar zur «geilsten Anzeige des Jahres» erklärt (persoenlich.com berichtete).

Der Einstieg in die Werbung gelang dem Walliser bei der Wirz mit einer Bewerbungsidee (ein gefälschtes Portemonnaie des ECDs), die ihm auch gleich seinen ersten ADC-Würfel einbrachte. Danach führte ihn seine Karriere von SFLB über Walker und Leo Burnett bis in die Digital-Agentur AKQA in New York.

«Rod verfolgt dasselbe Ziel, das auch ich mir immer neu setze. Nämlich Kampagnenbotschaften über die bezahlten Werbemedien hinweg bei der Zielgruppe zum Thema zu machen. Rod ist eine moderne Kommunikationsagentur, die aufgrund ihrer Unabhängigkeit schnell reagieren kann. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit», lässt sich Arnold in der Mitteilung zitieren.

Und Pablo Koerfer freut sich: «Unsere Maxime ist es, Kampagnen zu lancieren, die Aufsehen erregen. Genau das gelingt Martin Arnold mit grosser Konstanz und fachlicher Exzellenz. Sein grosser Erfahrungsschatz und seine ausgeprägten digitalen Skills werden die Konturen unserer Agentur noch weiter schärfen. Martin ist somit die perfekte Ergänzung für Rod.» (pd/eh)