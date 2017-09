Publicis: Matthias Städeli wird Managing Director

Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass Matthias Städeli die Agentur Jung von Matt/Limmat verlässt (persoenlich.com berichtete). Nun ist sein neuer Arbeitgeber bekannt: Städeli wird per sofort Managing Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei Publicis, wie diese in einer Mitteiluzng schreibt. Nach dem Weggang von Candido Righetto komplettiere Städeli das Managing-Director-Trio um Frank Lang (Digital) und Matthias Koller, mit dem er die Teams in der Beratung leiten wird. Städelis Hauptaufgabe wird gemäss Agenturmitteilung das Betreuen der Kunden Jura, Swiss und UBS sein sowie das Vorantreiben und Weiterentwickeln der von Publicis vor rund einem Jahr lancierten Initiative «Power of One» – also das Fördern der Zusammenarbeit und Integrieren der verschiedenen Firmen der Publicis Groupe (Communications, Sapient, Media) an der Stadelhoferstrasse.

«Ich habe mich für Matthias entschieden, weil er enorme Erfahrung aus der Agentur- und Werbebranche mitbringt, strategisch und interdisziplinär gross denken kann und ausserdem eine hohe Affinität für Kreatitivät besitzt. Das zeigt eindrucksvoll sein bisheriger Karriereweg», lässt sich Thomas Wildberger, CEO von Publicis, in der Mitteilung zitieren.

Städeli war zuletzt mehrere Jahre Mitglied der Geschäftsleitung bei Jung von Matt/Limmat. Weitere Stationen waren unter anderem Inhalt & Form, Spillmann Felser Leo Burnett, Ruf Lanz und Advico Young & Rubicam. (pd/tim)