Havas: Patrick Beeli stärkt kreative Führung

Seit Mitte September ist Patrick Beeli Teil der kreativen Führung an der Gutstrasse, schreibt Havas in einer Mitteilung. Er ist neben Merlin Zuni (Digital CD) und Gabriel Mauron (Genf) der dritte CD unter Führung von CCO Folker Wrage. Er kehrt damit zurück in die Agentur, in der er zuletzt vor zehn Jahren tätig war. Beeli folgt in seiner Funktion auf Michael Kathe, der zu Serviceplan Suisse wechselt (persoenlich.com berichtete).

Beeli kommt von Alpha 245, wo er seit 2013 als Kreativdirektor unter anderem für Jumbo, Manor und die UBS verantwortlich war. Davor übte er bei Scholz & Friends die gleiche Funktion aus. Auch bei Jung von Matt/Limmat war er fünf Jahre lang als Art Director erfolgreich und ist Mitglied des ADC Switzerland.

Bei Havas freut man sich sehr über den Zugang: «Patrick war ein echter Wunschkandidat. Er versteht es hervorragend, ein hohes Mass an Kreativität mit Effektivität zu verbinden. Und was uns noch viel wichtiger ist – er ist ein feiner Mensch, mit dem jeder gern zusammenarbeitet», heisst es in der Mitteilung.

Gleichzeitig meldet Havas den Zugang von Willem Baumann als Senior Art Director. Nach Stationen bei Contexta, Scholz & Friends, Y&R und KSP verstärkt er jetzt bei Havas vor allem das Credit Suisse Team. (pd)