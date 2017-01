Rocket: Praktikum an Rentner zu vergeben

Marketingabteilungen und Werbeagenturen besetzen Ihre Praktikumsstellen fast ausschliesslich mit Digital Natives, jungen Menschen unter 30 Jahren, welche direkt ab dem Studium oder der Berufslehre den Sprung in die begehrte Kommunikationsbranche wagen wollen. Die Arbeitgeber erhoffen sich von den jungen Menschen Kreativität, Motivation, Wissensdurst und vieles mehr. Es scheint, als ob die allgemeine Überzeugung besteht, dass nur junge Leute in ein junges Team passen, heisst es in einer Mitteilung. Doch stimmt dies wirklich? Sind ältere Menschen nicht mindestens genauso wissbegierig, kreativ und motiviert? Auf diese Fragen sucht Rocket eine Antwort.

Die Praktikantin oder der Praktikant soll durch die Arbeit Einsichten in die dynamische Marketing- und Werbewelt erhalten. Vielleicht dient das Praktikum als Basis für eine neue berufliche Herausforderung, vielleicht dient es ganz einfach als bereichernde Erfahrung für beide Seiten. Das Rocket-Team ist überzeugt, dass dies auch für die Werber eine neue, interessante Erfahrung darstellt und neue Perspektiven dazugewonnen werden können.

Mit Ihrem Kurzvideo #TooYoungToFeedTheBirds will das Rocket-Team bewusst junggebliebene, aktive Rentner ansprechen – Personen, welche in einem jungen Kreativteam neue Erfahrung sammeln möchten statt mit Vögel füttern die Zeit totzuschlagen.

Bewerbungen werden bis Februar entgegengenommen, von April bis Juni findet das Dreimonatspraktikum statt. Die Stellenausschreibung finden Interessierte hier. (pd/cbe)