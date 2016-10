Geyst: Roman Emunds wird Chief Operating Officer

Per Anfang September hat Roman Emunds bei der Geyst AG die Funktion als COO übernommen. Als Leiter Strategie war Roman Emunds bereits im Herbst 2015 zur Geschäftsleitung der Agentur gestossen. In seiner neuen Funktion zeichnet er für das operative Geschäft der Agentur verantwortlich und bildet gemeinsam mit CEO Florian Walz die Führungsspitze, heisst es in einer Mitteilung.

Vor seinem Engagement bei Geyst sammelte Roman Emunds langjährige Erfahrung in renommierten Kommunikationsagenturen im In- und Ausland, zuletzt in der Funktion als Strategy Director bei der Wirz-Gruppe. Davor war er lange Jahre für Havas Worldwide Zürich und Genève im Einsatz. Seine ersten Schritte als Stratege machte er ursprünglich bei den Agenturen Schindler Parent in Deutschland und Aloft Group in den USA.

Im Laufe der Jahre war Roman Emunds als Marken- und Kommunikationsstratege für eine Vielzahl nationaler und internationaler Auftraggeber tätig. Neben seinem beruflichen Engagement ist der studierte Betriebswirt Mitglied der Account Planning Group Switzerland.

Mit der Berufung schärft die junge Kommunikationsagentur aus Zürich-Altstetten weiterhin ihr Profil. 41 Mitarbeitende entwickeln kommunikative Lösungen in den Bereichen Design, Content und Digital Solutions und ermöglichen so eine ganzheitliche Markenführung mit digitalem Fokus. (pd)