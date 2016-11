Credit Suisse (Schweiz) AG: «Rückbesinnung auf den Heimmarkt Schweiz»

von Matthias Ackeret

Herr Özküp, was bezwecken Sie mit der neuen Werbekampagne für die Credit Suisse (Schweiz) AG?

Die neue Rechtseinheit Credit Suisse (Schweiz) AG nimmt am Montag ihren Betrieb auf. Die Bedeutung dieses Meilensteins für die Bank geht über die Erfüllung regulatorischer Vorgaben hinaus. Credit Suisse (Schweiz) AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Credit Suisse AG und wird die einzige grössere Bank in der Schweiz sein, die sich voll auf Schweizer Kunden fokussiert. Man kann sagen, dass bei Credit Suisse derzeit eine Rückbesinnung auf den Heimmarkt Schweiz stattfindet. Deshalb ist der 21. November für uns auch ein Anlass, um mit einem Auftritt in Print- und Onlinemedien auf wichtige Werte und Engagements der Bank aufmerksam zu machen. So kommt Unternehmertum in den Sujets gleichermassen zur Sprache wie auch das Thema Lehrlingsausbildung oder die Unterstützung der Schweizer Fussballnati.









Welche Botschaften vermitteln Sie mit der neuen Kampagne?

Der Claim «Und was unternehmen wir morgen?» verbindet die Verpflichtungen der Credit Suisse (Schweiz) AG aus der Vergangenheit mit der Zukunft. Die Credit Suisse engagiert sich seit 160 Jahren in und für die Schweiz. Mit Kultursponsorings wie der Credit Suisse Foundation, dem Volunteering Programm und Sportsponsorings stärkt die Credit Suisse die Schweizer Gesellschaft. Mit der Credit Suisse (Schweiz) AG intensiviert sich der Einsatz für das Erfolgsmodell Schweiz für beide Geschlechter. So unterstützt die Credit Suisse die Schweizer Nati seit mehr als 20 Jahren, nun auch die Nati der Frauen, um einen entscheidenden Beitrag zur Frauenförderung zu leisten. Genauso investiert die Credit Suisse in den innovativen Schweizer Unternehmergeist, um Wachstum und Innovationskraft in der Schweiz zu generieren. Um das Erfolgsmodell Schweiz weiter voranzutreiben und der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken, beschäftigt die Bank jährlich über 1350 junge Erwachsene als Lernende, Praktikanten und Studenten.

Wie setzt sich die Kampagne zusammen?

Anzeigen- und Onlinewerbung sind für diese kurze und intensive Phase der Bekanntmachung geplant. Es ging uns darum, eine starke Präsenz in den reichweitenstarken Tageszeitungen in allen Regionen der Schweiz aufzubauen. Mediatechnisch verstärken wir für diese breite Kommunikation das Klassische mit dem Digitalen zusätzlich.

Interessant ist, dass die Kampagne von Wirz Corporate und nicht von einer klassischen Werbeagentur gestaltet wurde. Was ist der Grund dafür?

Wir haben uns ganz bewusst mit dieser faktenbasierten Kampagne für Wirz Corporate entschieden und dies auch im Vorfeld mit unserer Leadagentur Havas einvernehmlich besprochen. Wirz Corporate hat neben einer grossen Expertise auch die Kapazitäten bereitstellen können, um in nur sehr kurzer Zeit, gemeinsam mit unserem weiteren Partner Namics, der gestellten Herausforderung zu entsprechen.

Auf welchen Namen lautet die neue Schweizer Rechtseinheit?

Der Name der neuen Rechtseinheit ist auf die Markenstrategie der Credit Suisse abgestimmt. Der Unternehmensname «Credit Suisse (Schweiz) AG» wurde gemäss der aktuellen Praxis zur Benennung regionaler Tochtergesellschaften ausgewählt.

Für welchen Zeitraum ist die Kampagne angesetzt?

Wir haben vier ganzseitige Anzeigenseiten geplant, welche in der Woche vom 21. November Lokal, Regional und Überregional ausgespielt werden. Die Kampagne wird bewusst in dieser Woche den Peak erleben. Online werden wir aber länger präsent sein.



Verantwortlich bei Credit Suisse: Tarkan Özküp (Gesamtverantwortung), Marco Dalla Valle (Projektlead), Reimund Immoos (Advertising); bei Wirz Corporate: Urs Binggeli (Gesamtverantwortung), Thomas Schöb (CD), Lukas Hänggi und Nicole Zeitz (Beratung), Deborah Buccarella (Produktionsbegleitung); bei Namics: Yves Bossard (Projekt Management). (pd)