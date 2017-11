Autismus ist in der Schweiz nur wenigen Menschen wirklich ein Begriff. Entsprechend wenig Verständnis werde den Betroffenen und ihrem Umfeld oft entgegengebracht, wie Ruf Lanz und das Autismus Forum in einer Mitteilung schreiben. Deshalb sei die Agentur von Autismus Forum Schweiz im Jahr 2012 mit einer langfristigen Sensibilisierungskampagne beauftragt worden.

Laut Nicole Ulrich-Neidhardt, Präsidentin des Forums, «haben die bisherigen Kampagnen von Ruf Lanz stark dazu beigetragen, das Verständnis für Menschen mit Autismus zu fördern. Zudem sind die Medien durch die Kampagnen und die vielen Awards auf das Thema Autismus aufmerksam geworden und berichten vermehrt darüber».

Die individuellen Ausprägungen von Autismus sind vielfältig. Doch allen Menschen mit Autismus sind Beeinträchtigungen des Sozialverhaltens gemeinsam. Zum Beispiel Schwierigkeiten, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Zwar haben auch Menschen mit Autismus den Wunsch nach sozialen Kontakten. Doch es fällt ihnen sehr schwer, in eine gelungene Interaktion zu treten. Dadurch haben sie grosse Schwierigkeiten bei den täglichen Begegnungen mit ihren Mitmenschen, was in ihnen Angst und Stress auslöst. Deshalb sind sie auf Verständnis und Unterstützung angewiesen.

Diese Schwierigkeit und die daraus resultierende Angst soll in der neusten Kampagne eindrücklich symbolisiert werden: am Beispiel von kunstvoll bemalten Händen. Die Sujets unten (zum Vergrössern klicken) kommen auf Anzeigen, Plakaten, Postkarten und in diversen Online-Anwendungen zum Einsatz.

Verantwortlich bei Autismus Forum Schweiz: Nicole Ulrich-Neidhardt (Präsidentin), Thomas Girsberger (Vizepräsident), Thomas Ulrich, Edith Vogt-Hörler, Susanne Rahman-Wynistorf, Nikola Bellofatto (Vorstand); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction), Markus Ruf (Text), Anita Roth (Beratung). Illustration: Illusion, Bangkok. Fotografie: Illusion, Bangkok. Lithografie: RTK Medientechnik. Plakatdruck: Christinger Partner. (pd/eh)