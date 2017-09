TKF: Superhelden machen sich stark für Gays

Seit Anfang 2017 arbeitet die Aids-Hilfe Schweiz mit der Kommunikationsagentur TKF St.Gallen/Zürich zusammen. Seither entstanden drei Informations- und Präventionskampagnen unter dem Banner von Dr. Gay, der Schweizer Online-Beratungsangsplattform für schwule Männer, heisst es in einer Agenturmitteilung.

Die drei Kampagnen verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Gesundheit bei schwulen Männern in der Schweiz nachhaltig zu fördern. Und das mit Fokus auf Erkennung, Vorbeugung und Sensibilisierung rund um sexuell übertragbare Infektionskrankheiten.

Da generell nicht gern über Geschlechtskrankheiten (STI) gesprochen wird, setzen Agentur und Aids- Hilfe Schweiz auf eine eindringliche und greifbare Umsetzung der Botschaften mit einer eingängigen Metaphorik: Superhelden.

Unter dem Dachmotto «Proud to protect you» sind bisher drei Superhelden in Aktion getreten: «Starman» erkennt mit seinem Laserblick die häufigsten STIs und macht klar, wie man sich dagegen schützt, ohne weniger Spass am Sex zu haben. «Mr.Undetectable», der zweite Superheld, steht für den HIV-positiven Mann, dessen Virenlast dank der richtigen Therapie nicht mehr nachweisbar ist. Und das bedeutet für ihn: Er kann niemanden mehr mit dem Virus anstecken und somit trotz HIV ein unbeschwertes, erfülltes Leben führen. «Securion», der Dritte im Bunde nimmt die Community in die Pflicht und fordert, dass jeder Schwule bewusst mit den Risiken seiner Sexualität umgeht – ohne Mahnfinger aber mit einer unmissverständlichen Botschaft: Egal wie du dich vor HIV schützt, machs einfach!

Die Kommunikation findet flächendeckend in relevanten Print- und Online-Kanälen statt. Zudem treten die Kampagnen-Helden an Events wie der Pride in Aktion. Offensichtlich mit gutem Erfolg: Die Zahl der durchgeführten Tests auf HIV sowie auf die drei am stärksten verbreiteten Geschlechtskrankheiten Syphilis-, Tripper und Chlamydien stieg seit Lancierung der neuen Kampagnen im Jahresvergleich sehr stark an. Ein klares Signal, dass die Kampagne auffällt, ankommt und zum Handeln bewegt.

Experten bezeichnen die Starman-Kampagne der Aids-Hilfe Schweiz laut Mitteilung als eine der erfolgreichsten STI-Präventionsmassnahmen im deutschsprachigen Raum der letzten fünf Jahre.

Verantwortlich bei Aids-Hilfe Schweiz: Andreas Lehner (Gesamtverantwortung), Fabienne Tschanz (Marketing); bei TKF: Tim Stockmar, Alexander Fürer, Matthias Eberle, Nina Boschetti, Sara Piljic (Kreation), Jan Thoma (Development), Petra Moser (Beratung); Illustration: Karakter Design Studio, Berlin. (pd/cbe)