Inhalt und Form: Wenn es klirrt und scheppert im Möbelhaus

In der Pfister Filiale Dübendorf sollen sich vor wenigen Tagen seltsame Szenen abgespielt haben: «Der Bettenverkäufer verschwand im Schrank, die Dekoration warf mit Schokolade um sich, Bücher fielen vom Regal oder begannen von selbst zu blättern, Lampen klirrten, ein Bett begann unter den Probeliegenden zu schütteln – und der eine oder andere Schrei war zu hören», heisst es in einer Mitteilung von Inhalt und Form. Hinter dem gruseligen Geschehen habe der Prank Master Valentin Altdorfer gesteckt: Nach einer Idee der Agentur inszenierte dieser ein Halloween Special, das von Lorenz Bohler gefilmt und geschnitten wurde. Pünktlich zum 31. Oktober wurde der Clip via Social Media geteilt. Das Schweizer Einrichtungshaus wollte sich so auf sympathisch-unterhaltsame Weise präsentieren.

Für Pfister: Paul Holaschke (Marketingleiter); Fabienne Suter (Leiterin Werbung). Für Inhalt und Form: Karin Estermann, Dominik Stibal (Idee und Konzept); Patricia Harzenmoser (Kreation), Yacine Azzouz (Digital), Dominic Rossier (Beratung). Produktion: Lorenz Bohler (Regie), Atila Ulcay (Kamera), Juöian Joseph (Ton). (pd/eh)