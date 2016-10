Publicis: Zwei neue Mitglieder für die Geschäftsleitung

Die ersten Mitglieder der neuen Geschäftsleitung der Publicis Werbeagentur sind bekannt: Matthias Koller und Candido Righetto werden per sofort zu Managing Directors befördert und stossen zu einem neu formierten Management-Team, welches in den nächsten Wochen noch weiteren Zuwachs bekommen wird. Damit setzen Thomas Wildberger und Edgar Magyar, CEO und CFO für die gesamte Agentur-Gruppe Publicis Communications, auf zwei Kräfte aus den eigenen Reihen, welche in den letzten Jahren massgeblich zum Erfolg der Agentur beigetragen haben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Matthias Koller arbeitet seit sechs Jahren bei Publicis und ist in der Beratung für nationale Kunden wie PostFinance, V-Zug, Calanda und ausserdem für Heineken und Jeep verantwortlich.





Candido Righetto ist seit über neun Jahren bei Publicis tätig und betreut aktuell die Kunden Swiss und Jura, hat unter anderem das Rebranding von Salt operativ geleitet und bringt langjährige Erfahrung auf internationalen Kunden wie zum Beispiel Zurich Insurance mit.

Koller und Righetto werden die Gesamtverantwortung für die Beratung der Publicis Werbeagentur übernehmen und sollen darüber hinaus dazu beitragen, Creative Leadership und die digitale Transformation auch im Account Management sicherzustellen. (pd)