By the way Communications: Zweifache Verstärkung für die eSports-Unit

Per sofort verstärken Cem Erbarlas als Manager Business Development eSports und Nicolas Bizirianis als exklusiver Freelance-Consultant die By the way Communications Bern AG. Die Agentur werde interessierte, etablierte Unternehmen und Brands auf dem Weg in den dynamischen und attraktiven Zukunftsmarkt Gaming und eSports begleiten, heisst es in einer Mitteilung.

Cem Erbarlas ist ein ausgewiesener eSports-Spezialist mit umfassendem Know-how und langjähriger Erfahrung. So hat Erbarlas unter dem Label Lionsky bereits erfolgreich eigene Turnierserien im Dota2-Game entwickelt und umgesetzt.



Cem Erbarlas (Bild: zVg.)





Ebenfalls zur eSports-Unit stösst Nicolas Bizirianis. Der 30-jährige Bizirianis hat an der ETH Zürich ein Mathematik-Studium abgeschlossen und in seiner aktiven eSports-Karriere unter anderem diverse Schweizer Meistertitel gewonnen. Bizirianis steht By the way Communications als exklusiver Freelance-Consultant zur Verfügung.



Nicolas Bizirianis (Bild: zVg.)



Mit dem Engagement von zwei top Gaming- und eSports-Profis positioniere sich die Berner Agentur auf einen Schlag als eines der führenden Beratungsunternehmen im Schweizer eSports-Bereich. (pd/clm)