Aroma: 25'000 Lichter am grössten Leuchter Europas

Als die Lichter des Christkindli-Markts angezündet wurden und die Wannerhalle im Hauptbahnhof Zürich weihnachtlich verzauberten, machten die Besucher in diesem Jahr besonders grosse Augen. Eine neue Weihnachtsinstallation verbreitet zusätzliche Adventsstimmung und erfreut Gross und Klein, schreibt Aroma in einer Mitteilung.

Mit beeindruckenden 17 Metern Höhe, einem Durchmesser von sechs Metern und 1800 Kilogramm Gewicht schmückt ein Lichterregen in Form eines Kronleuchters die Halle und den Abgang ins Shop Ville. Darin strahlen 25’000 Lichter – in der Form einer Helix angeordnet – in die Ferne und verbreiten eine besinnliche Stimmung bis hin zu den Geleisen.

Mit diesen Dimensionen ist der neue von Aroma konzipierte und produzierte Eyecatcher im HB nicht nur der grösste Leuchter Europas, sondern bildet mit dem 15 Meter hohen Swarovski-Weihnachtsbaum ein funkelndes Traumpaar. Auch letzterer mag mit Zahlen zu beeindrucken: Der einheimischen Tanne aus dem Stadtzürcher Wald wird von Aroma jedes Jahr ein strahlendes Glitzerkleid aus 7000 kristallinen Ornamenten verpasst. (pd/cbe)