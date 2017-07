Emmi: Anteile an Frischkäsespezialist verkauft

Emmi verkauft ihren 24-Prozent-Anteil am italienischen Frischkäsespezialisten Venchiaredo S.p.A., der seinen in Sitz Ramuscello hat und einen Umsatz von zirka EUR 20 Millionen erzielt. Damit konzentrier das Unternehmen die Aktivitäten in Italien auf das Dessertgeschäft, die Käseexporte aus der Schweiz und die 25-Prozent-Beteiligung an Ambrosi S.p.A (Käsehändler), schreibt Emmi in einer Mitteilung.

Ziel der Beteiligung war es, am wachsenden Frischkäsemarkt Italiens zu partizipieren und Synergien im Zusammenspiel mit Frischprodukten von Trentinalatte zu erreichen. Aufgrund des Verkaufs der italienischen Trentinalatte im Herbst 2014 hat sich Emmi nun entschlossen, auch die Anteile an Venchiaredo zu veräussern und den Verkauf für Venchiaredo-Produkte abzugeben, heisst es in der Mitteilung weiter. Diesen übernimmt die Granarolo S.p.A. mit Sitz in Bologna (Italien).

Die Strategie von Emmi bleibe es, ihre Kräfte in Märkte und Segmente mit bedeutendem Wachstumspotenzial zu investieren. (pd)