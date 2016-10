Leo Burnett Schweiz: Basel provoziert Zürich – und umgekehrt

local.ch ist mit 42 Millionen Suchanfragen pro Monat die Nummer eins der Verzeichnisdienste in der Schweiz. Die Verankerung im Markt basiert auch auf der Nähe zur Zielgruppe, die schon im Namen steckt. Der Gedanke «von Locals für Locals» bekommt nun mit einem besonderen Fotowettbewerb neuen Schub, den Leo Burnett Schweiz für seinen Neukunden entwickelte.







Es geht darum, die eigene Stadt, das eigene Dorf oder die Heimatregion ins beste Licht zu setzen, diese Fotos auf localplaces.ch hochzuladen und via Social Media zu pushen. Die reine Online-Kampagne folgt dem Insight, dass Menschen heute mehr denn je ihren «Localism» ausleben und ihr Zuhause gegenüber anderen gerne anpreisen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Die Sujets thematisieren die notorische Rivalität zwischen Basel und Zürich. Entsprechend werden über Geo-Targeting in der Region Zürich andere Banner ausgespielt als in der Region Basel. In einer zweiten Welle zu einem späteren Zeitpunkt soll die Kommunikation auf die ganze Schweiz ausgeweitet werden.



Verantwortlich bei local.ch: Monica Muijsers (Leiterin Digital Redaktion), Chantal Landis (Projektleitung); bei Leo Burnett Schweiz: Axel Eckstein (ECD/Text), Christian Bircher (CD), Stian Bugten (CD Digital), Alba Rau (AD), Dominik Mätzener (Beratung), Suzana Kovacevic (Art Buying), Martin Ottinger (Bildbearbeitung), Fabian Unternährer (Fotografie). (pd)