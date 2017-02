Das Team des Online-Werbevermittlers Admazing arbeitet neu unter dem Brand NMPi, der 2004 in London gegründet wurde und sich seither verschiedene Branchen-Awards sicherte. Weltweit arbeiten über 170 Mitarbeiter an performance-orientierten Kampagnen, wie es in einer Mitteilung heisst. NMPi verfüge über Prozesse und verschiedene selbst entwickelte Tools zur Analyse und Optimierung digitaler Werbekampagnen. «Das Know-how und die Tools unserer internationalen Kollegen wird unsere Arbeit im Schweizer Markt stark bereichern», lässt sich Leonardo Kopp, Managing Director bei NMPi Schweiz, zitieren.

Der Schritt in den Schweizer Markt sei Teil einer internationalen Expansionsstrategie. So wurde 2016 bereits in den Niederlanden der Media-Bereich von DQ&A in NMPi, das gemäss Luke Judge, Managing Director NMPi (UK), über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Digitalmarketing verfüge, umgewandelt. Die Expansionsschritte würden ihnen die Umsetzung noch komplexerer, internationaler Kampagnen mit viel lokalem Know-how ermöglichen.

DQ&A, dem admazing seit 2011 angehört, bietet mit seinem Schweizer Team laut Mitteilung wie bisher technologische Dienstleistungen, AdOperations und strategische Beratung rund um Digitalwerbung. So auch die Leistungen als offizieller Partner und Reseller von Google DoubleClick.

«Die Einführung von NMPi in neue Märkte ermöglicht die Übertragung einiger einzigartiger Strategien, Prozesse und Tools», wird Rick van Boekel, CEO bei DQ&A, zitiert. Zusammen würden sie ihre internationale Positionierung und ihre Dienstleistungen stärken. (pd/tim)