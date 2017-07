In Zusammenarbeit mit Inhalt und Form und der renommierten Make-Up-Artistin Mary Greenwell hat Inhalt und Form drei eigenständige Onlinefilme kreiert, die Einblicke in die Markenwelt geben und für japanische Authentizität sorgen sollen. Im Zentrum der Kampagne steht laut der Mitteilung der Agentur das Format Bewegtbild. Um die Präsenz im Zielmarkt auszubauen, wurden Ende März die luxuriösen Produktlinien der Marke Sensai und deren traditionsreichen Hintergründe in Szene gesetzt.

Inhalt und Form kümmerte sich um das Film- und Content-Konzept sowie dessen Umsetzung. Ende März, zur Kirschblüte, reiste ein Kamerateam nach Kyoto für ein viertägiges Video-Shooting. Der japanische Luxus-Kosmetikhersteller Sensai möchte seine Präsenz im europäischen Raum stärker ausbauen – mit Content Marketing made by Inhalt und Form.

Verantwortlich bei Sensai: Sakurai Yoshiko (General Manager Marketing Division), Nina Weise (Marketing Division - Communications); verantwortlich bei Inhalt und Form: Karin Estermann (CD), Nena Weibel (Text), Fabienne Wernli (Multimedia), Dominik Stibal (Beratung); Filmproduktion: Lukas Wälli (Regie), Pierre Berchthold (Photos) (pd/wid)