Werbeanstalt: Eine Teewelt mit Füchsen und Bären

APGS

Ring frei für die Markenstrategen

Am 30. März findet die Eventreihe «International Strategy Slam» erstmals in der Schweiz statt. Die Schweizer Delegation wird dabei mit Cases für Appenzeller Käse, IKEA und Statement an den Start gehen.