Crossmedia Award 2018: Farner gewinnt Gold mit «Made Visible»

Die unabhängige Fachjury prämierte insgesamt drei Kampagnen einem Crossmedia-Award-Pokal in Gold, Silber und Bronze. Von den neun Kampagnen, die es auf die Shortlist geschafft haben, überzeugte die Kampagne von Farner Consulting die Jury am meisten, wie es in einer Mitteilung heisst.







Farner hat für den Touring Club Schweiz (TCS) die Präventionskampagne «Made Visible» mit «Bulldog Skater Otto» in der Hauptrolle realisiert. Ottos Message lautet: «Cooler Style und gute Sichtbarkeit lassen sich einfach kombinieren.» (persoenlich.com berichtete).



Mit Silber wurde «#zu teuer? – Denner mach was!» von Rod Kommunikation ausgezeichnet:



Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) gewann Bronze für ihre Kampagne «Kleine Weltwunder», welche von der Agentur Metzger Rottmann Bürge Partner umgesetzt wurde:



Der Crossmedia Award der Goldbach Group ist am Donnerstagabend bereits zum 14. Mal vergeben worden – zum ersten Mal im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web, die in der Samsung Hall stattfand. (pd/cbe)