Inter-Punkt: Geräucherte Nachricht weckt Emotionen

Die Asteam AG ist seit 1992 auf dem Markt und der Fachpartner rund um das Thema Atemschutz. Ihre Kunden sind typischerweise Personen der Feuerwehr. Im November 2016 zogen sie um an einen neuen Standort. Dieser Wechsel bot die perfekte Gelegenheit für eine Rundum-Überholung mit neuer Identität, neuem Design und neuem Webauftritt, welche von der Inter-Punkt realisiert wurde, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für das Kundenmailing hat die Agentur aus Suhr eine geruchsintensive Nachricht entwickelt. Jeder Feuerwehrmann kennt den Geruch von Rauch, der auch noch zwei Wochen nach dem Einsatz tief in den Kleidern hängt und alles rundherum damit einhüllt. Dieser Duft weckt bei den Einsatzkräften Emotionen und Erinnerungen an erlebte Einsätze. Dieser Gedanke war die Basis für das von der Inter-Punkt kreierte Mailing.

Die Flyer wurden geräuchert und in einem geruchsdichten Alubeutel eingeschweisst an die Kunden der Asteam AG versandt. Beim Öffnen entwichen die Rauchschwaden und füllten den Raum mit Rauchgeruch, was bei den Empfängern die gewünschten Bilder hervorrief. Textlich wurde der Link zu den Produkten der Asteam AG eingebunden, denn ihre Atemschutzgeräte sind explizit für solche Anwendungen konzipiert. Sie schützen vor Rauch und bieten die nötige Einsatzsicherheit.

Dieses Mailing löste bei den Kunden der Asteam AG viele Emotionen aus und erzeugte einen noch nie da gewesenen Rücklauf an Reaktionen. Sie erhielten unzählige persönliche positive Feedbacks und stärkten somit ihre Wahrnehmung als innovativer Partner rund um Atemschutzgeräte. (pd/cbe)