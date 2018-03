Valora hat per Anfang März einen Content Hub lanciert, auf dem das Unternehmen zusätzliche Informationen und Hintergründe über seine Geschäftstätigkeit, über die unbekannten Seiten des Unternehmens und über die Menschen dahinter zugänglich macht. Neben Interviews, Videos und Sachbeiträgen werden verschiedene Informationen auch als Infografiken aufbereitet, heisst es in der Mitteilung dazu.

Auf dem Content Hub würden Geschichten rund um die verschiedenen Verkaufsformate ebenso Platz finden wie Beiträge zu Zahlen und Fakten sowie den Menschen dahinter. Mit den Valora Stories soll auch vermittelt werden, wie das Unternehmen ihren Kunden unterwegs das kleine Glück bringt – nah, schnell, praktisch und mit frischen Ideen.

Aktuell gibt beispielsweise Gary Gottenbusch, Gründer des im letzten Jahr übernommenen US- Brezelproduzenten Pretzel Baron, Auskunft über seine Vision, das Potenzial für Valora in den USA sowie die Emotionen, die das Schwingen einer Brezel in ihm auch nach über 40 Jahren noch auslöst. Ein weiterer Beitrag widmet sich dem Kaffeekonsum in Deutschland und der Schweiz in Form von Infografiken.

«Valora ist ein vielfältiges Unternehmen mit unzähligen spannenden Geschichten. Diese wollen wir für unsere Stakeholder attraktiv aufbereiten, damit sie ein transparenteres Bild erhalten. Unsere Intention ist es zudem, mit dem Content Hub die Unternehmenskommunikation vernetzter zu gestalten und die Streuung der Inhalte via Social Media zu vereinfachen. So ist Valora Stories mit einer Annual Report Selection live gegangen, die ab sofort kontinuierlich um weitere Beiträge ergänzt wird», wird Kommunikationsleiterin Christina Wahlstrand in der Mitteilung zitiert.

Realisiert wurde der neue Content Hub gemeinsam mit der Kommunikationsagentur Open Up AG für Kommunikation und PR, Hilda Design, Goldbach Interactive und dem Internetdienstleister Mediacoding. (pd/wid)