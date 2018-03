Aroma: In die Welt des Fliegens eintauchen

In der Halle Luft- und Raumfahrt wurde am Dienstag auf zwei Geschossen die neue Dauerausstellung der Swiss eröffnet. Während man im Erdgeschoss in die Welt des Fliegens eintaucht und beispielsweise mit Körperbewegungen ein Flugzeug landen kann, trennen sich die Wege von Gross und Klein eine Etage höher, wie die verantwortliche Agentur Aroma in einer Mitteilung schreibt.

In der neuen Kids World gehen die Kleinen auf die Reise eines Koffers. Ein «spannender und spielerischer Weg» führt vom Check-in hinunter in den Rumpf eines Flugzeugs voller Gepäck sowie weiteren Überraschungen und anschliessend wieder zurück nach oben. Gleich darüber gibt es in der Passagierkabine mit ihren Trolleys viel zu entdecken, auf den Tablets geht es mit der neuen Swiss-App auf Abenteuerreise.





In der Zwischenzeit können die Eltern im von Aroma kuratierten Schaulager die Swiss-Exponate anschauen, die es in einer solchen Fülle und Vielfalt bisher noch nicht zu sehen gegeben habe. Die Ausstellung liefert etwa Antworten aufFragen wie: Was enthalten die Amenity Kits in der First Class? Gibt es nur die roten Schöggeli mit dem weissen Kreuz? Oder: Welche Schuhe passen zur Uniform?

Die Prozesswand gegenüber zeigt Design-Entwicklungen von Gegenständen unterschiedlichster Natur. Hier erfährt man unter anderem, wie das neue Logo der Fluggesellschaft entstand, erhält Einblicke in die Entstehung eines Sitzes und kann dabei die verschiedenen Materialien befühlen und lernen, warum das Design der Teller, Tassen und Gläser so sein muss, wie es ist.

Mit der Rutschbahn geht es anschliessend wieder runter auf den Boden, wo man am Fotospot ein einmaliges, animiertes Selfie als Erinnerung mit nach Hause nehmen kann.

Aroma war bei der Ausstellung der SWISS für die Konzeption, Realisation und Umsetzung zuständig und arbeitete dabei in enger Zusammenarbeit mit Swiss. (pd/maw)