Mediaschneider: «Kreative Feier» zum Geburtstag

Insbesondere bei Programmatic Advertising sowie Brand Safety und Fraud Detection habe sich Hoy in der Schweizer Kommunikationsbranche bereits «gut positionieren» können, heisst es in einer Mitteilung. Sowohl Suchmaschinenwerbung als auch Tracking und Analytics seien stark wachsende Geschäftsfelder. Nebst Mediaschneider nutzen auch die Partneragenturen Mediaplus Bern und TWmedia Basel die Dienstleistungen von Hoy.

«Mit der Hoy haben wir 2016 ein Spezialisten-Team an den Start gebracht, das mit einem unglaublichen Spirit innerhalb nur eines Jahres tolle Leistungen produziert hat. Ich bin stolz auf Philipp Semmler, Moritz Schneider und Thomas Veit, die mit ihren Teams sicherstellen, dass Mediaschneider auch in Zukunft zur Avantgarde der Schweizer Mediaagenturen zählt», lässt sich Manfred Strobl, CEO von Mediaschneider in der Mitteilung zitieren.

Die Hoy AG hat am Donnerstag das Einjährige laut eigenen Angaben «kreativ gefeiert»; ziemlich «nerdig», im Güterschuppen am Wollishofer Bahnhof, gemeinhin bezeichnet als «Bikerschuppen». Dabei hatten die Veranstelter unter anderem ein Gaming inszeniert, das via Smartphone den meisten Teilnehmern «total Spass gemacht hatte». (pd/eh)