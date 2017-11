Gesellschaft für Marketing: Marketingchefs treffen sich im Dolder Grand

APG|SGA

Ausschreibung der SBB gewonnen

Die Allgemeine Plakatgesellschaft hat den Zuschlag für die Vermarktung sämtlicher Werbeflächen erhalten.

Die Allgemeine Plakatgesellschaft hat den Zuschlag für die Vermarktung sämtlicher Werbeflächen der SBB erhalten. Nun will sie «erheblich» in die Digitalisierung der Werbeangebote in den Bahnhöfen investieren.