Baselworld: Michel Loris-Melikoff wird neuer Messeleiter

Neuer Managing Director der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld wird Michel Loris-Melikoff, der vor drei Jahren in die MCH Group eingetreten und Geschäftsführer der MCH Beaulieu Lausanne SA ist. Die Stabsübergabe in der Leitung der Baselworld erfolgt per 1. Juli, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der 53-jährige Jurist Loris-Melikoff begann seinen beruflichen Werdegang im Private Banking, bevor er vor 20 Jahren ins Eventgeschäft einstieg. Nach sechs Jahren als Präsident der Street Parade Zürich übernahm er die Leitung einer Event-Agentur, welche national und international Veranstaltungen für internationale Sportverbände, öffentliche Körperschaften und private Unternehmen konzipierte und realisierte. Anschliessend übernahm er die Geschäftsführung der St. Jakobshalle in Basel, bevor er zur MCH Group wechselte.

Sylvie Ritter, Managing Director der Baselword, hat sich entschieden, die Leitung der Weltmesse für Uhren und Schmuck abzugeben. «Nach 26 Jahren Tätigkeit in der MCH Group – davon 15 Jahre als Messeleiterin der Baselworld – ist für mich ein optimaler Zeitpunkt gekommen, etwas Neues zu beginnen und mich neuen Herausforderungen zu stellen», wird Ritter zitiert.

Innovationen für die Baselworld 2019

«Wir werden neue Akzente setzen, um die Baselworld als weltweit führende Marketing- und Kommunikationsplattform der Branche zu positionieren. Wir gehen die Aufgabe mit vielen neuen Ideen und mit wertvollen Inputs von Ausstellern, Besuchern und Medien an», wird Loris-Melikoff zitiert.

Fest steht bereits, dass die Baselworld 2019 einen ganzen Tag allein für die Medienvertreter offenstehen wird. Die Messezeitung «Baselworld Daily News» wird mit neuem Konzept und in Print-Form zurückkommen. Parallel werden die 2018 eingeführten digitalen Informations- und Kommunikations-Angebote intensiviert und mit neuen Services für Aussteller, Besucher und Medien ergänzt. (pd/cbe)