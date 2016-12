Freundliche Grüsse: Mit dem Velo in die Zukunft sausen

Wie ist 2025 Zürich mit dem Velo unterwegs? Dieser Frage folgend hat Freundliche Grüsse für die Stadt Zürich eine interaktive Box konzipiert. Damit kann sich der Velofahrer in die Zukunft transportieren lassen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zuerst sei der technisch ausgeklügelte Automat an den Urban Bike Days 2016 getestet worden, anfangs Dezember sei er bei der Eröffnung des neuen Bahnhofs Oerlikon der Publikumsmagnet gewesen: Der Velofotomat. Er zeige das Engagement der Stadt. Mit dem Velofotomat würden auf unterhaltsame, involvierende Art und Weise die zukünftigen (Velo-)Projekte näher gebracht.

Und so funktioniert der Automat: Am Eingang ist ein Signallicht angebracht, das den Start signalisiert. Durch eine Laser-Schranke werden mehrere Fotos ausgelöst, die den Velofahrer in voller Fahrt aufnehmen. Die Fotos werden sofort ausgedruckt und in einen Umschlag gelegt. Ein ausgestanzter Bereich zeigt den Velofahrer oder die Velofahrerin in einer Zukunfts-Kulisse der Stadt Zürich. Im Umschlag werden die aktuellen Projekte des Tiefbauamtes kurz vorgestellt – wie der Umbau des Bahnhofs Oerlikon.













Zum Vergrössern klicken.





Zum Vergrössern klicken.

Verantwortlich beim Tiefbauamt der Stadt Zürich: Evelyne Richiger, Ruth Furrer; bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor (Creative Direction), David Elmiger (Text), Sean Dünki, Nadine Mojado (Grafik), Christian Haueter (Beratung), Erwan Eydt (Programming), Valentin Altorfer (Technik); Frontwork (Box). (pd/clm)