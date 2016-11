Tamedia: Offizieller Startschuss für den zentralen Werbemarkt

«Dass es ein wichtiger Anlass ist, sehen Sie an der hohen Zahl der Krawatten an meinen Kollegen. Im Alltag sind die Krawatten im Rahmen der Digitalisierung weggefallen», sagte Tamedia-Verleger Pietro Supino zur Begrüssung. Die Werbemarkt-Organisation von Tamedia tritt ab sofort unter dem Namen Tamedia Advertising im Markt auf (persoenlich.com berichtete). Der offizielle Startschuss wurde am Abend gemeinsam mit 300 Gästen gefeiert. Dazu gehörte auch der komplett neue Markenauftritt mit dem «T» anstelle von «tamedia:».

«Auch ich gehöre zu denen, die sonst keine Krawatte tragen», nahm CEO Christoph Tonini den Faden auf. Eine lange Vorbereitungsphase über 15 Monate sei dem Lancierungsevent vorausgegangen. Die ganze Tamedia stelle sich 2017 neu auf, mit Tamedia Advertising wolle man aber nicht mehr zuwarten. «Das Spiel soll nun beginnen», so Tonini.

Auf Wunsch alle Angebote aus einer Hand

Bislang war die Werbemarkt-Organisation dezentral organisiert. «Neu bieten wir unseren Kundinnen und Kunden das vereinfachte Buchen von medien- und plattformübergreifenden Kampagnen sowie weitere attraktive Angebote aus einer Hand. Das ist aber längst nicht alles: Wir planen zusätzliche neue digitale und crossmediale Produkte», sagte Marcel Kohler, der neue Leiter von Tamedia Advertising mit 280 Mitarbeitern.

Ab dem 1. Januar 2017 bietet Tamedia Advertising ihren Kunden einen einheitlichen Franken-Abschluss und eine Rechnung über alle Produkte. Zudem entscheiden die Kunden über die Form der Zusammenarbeit selber. So kann auf Wunsch eine zentrale Ansprechperson bei Buchungen in sämtlichen Produkten und Angeboten die Beratung und Betreuung übernehmen. «Im Vordergrund steht künftig die Kundenorientierung. Das war bisher nicht das Glanzstück der Schweizer Verlagsszene», so Kohler. Und verspricht – «ganz unschweizerisch»: «Wir wollen in der Schweiz den Standard setzen.»

Erste Erfolge bereits erzielt

«Wir waren bislang organisatorisch schlicht nicht fähig, innerhalb von 24 Stunden ein medienübergreifendes Angebot zu offerieren. Es gab keinen zentralen Ansprechpartner», sagte Christoph Tonini am anschliessenden Roundtable vor geladenen Medien. Die Kunden hätten heute aber keine Zeit mehr, mit sieben verschiedenen Anzeigeverkäufern zu verhandeln. Die neue zentrale Organisation, welche 50 Medien und Onlineplattformen unter einem Dach vereint, scheint zu funktionieren, wie man bereits während der Vorbereitungsphase feststellte: So gewann Tamedia gegen Ringier den Pitch um die offizielle Publikation für den Autosalon Genf.

Tamedia Advertising sei aber kein Synergie- oder Kostenprojekt. «Was wir effizienter machen, reinvestieren wir wieder in den Aufbau», so Tonini weiter. Klar sei nämlich: «Wir werden viel mehr leisten müssen, um auf den gleichen Umsatz zu kommen.»

Tamedia Audience mit soziodemografischen Daten

Ausserdem lanciert Tamedia mit Tamedia Audience als erstes Schweizer Medienhaus ein Targeting-Produkt basierend auf soziodemografischen Daten. Damit können Werbekampagnen neu gezielt auch nach Alter und Geschlecht ausgeliefert werden. Dies ermöglicht ein zielgruppengenaues Online-Marketing ohne Streuverlust.

Das bisherige Premium Publisher Network PPN , das hauseigene Online-Werbenetzwerk, heisst neu Tamedia Network und beinhaltet alle umfeldbasierten, nach Verhaltensmustern oder soziodemographisch ausgerichteten Targeting-Produkte.

Der Bereich Commercial Publishing von Tamedia Advertising erstellt Inhalts-getriebene Werbeformen. Im Fokus stehen crossmediale Contentprojekte wie Native Advertising oder Branded Content, die auf den Tamedia Advertising Kanälen optimal ausgespielt werden können.

Tamedia Advertising erreicht mehr als 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung zielgruppengenau und ist in sämtlichen Sprachregionen gut positioniert. In allen Wirtschaftsgebieten sind mindestens 70 Prozent der dort wohnhaften Personen regelmässige Nutzer von Tamedia-Produkten. (pd/cbe)