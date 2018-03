By the way Communications: Steffi Buchli lässt sich vermarkten

Steffi Buchli und By the way Communications arbeiten ab sofort zusammen. Die MySports-Moderatorin und -Programmchefin wird von den Berner Marketing- und Kommunikationsspezialisten künftig im Bereich der Individualvermarktung betreut, wie es in einer Mitteilung heisst.

Buchli ist nach Diego Benaglio, Eric Blum und Nico Hischier die vierte bekannte Persönlichkeit, welche sich in den letzten zwölf Monaten zur Zusammenarbeit mit By the way entschlossen hat. «Wir freuen uns darauf, für Steffi Buchli im Markt aktiv zu werden. Sie gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der Schweiz und hat seit ihrem Wechsel zu MySports die Gelegenheit, sich als Marke zu profilieren. Dabei wollen wir sie unterstützen», wird Senior Consultant Patrick Fischer zitiert.

Bei By the way wird Buchli die erste Person sein, die weiblich und keine aktive Profisportlerin ist. «Ein bewusster Entscheid», so Fischer weiter. «Wir möchten mit ihr in neue Bereiche vorstossen.» Die beiden Parteien haben sich auf eine Vermarktungszusammenarbeit auf exklusiver Basis geeinigt. (pd/cbe)