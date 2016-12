Publicitas: Vertrag mit ESH Médias verlängert

Dialogmarketing

Künzler Bachmann kauft Schober Schweiz

Künzler Bachmann aus St. Gallen übernimmt per 1. Januar die Schober Information Group mit Sitz in Bachenbülach. Es entsteht so der grösste Schweizer Dienstleister für Offline- und Online-Dialogmarketing. Stellen werden keine abgebaut.