NZZ-Gruppe: Anita Zielina wird «Chief Product Officer»

Anita Zielina verlässt die Chefredaktion der NZZ: Ab 1. Januar 2017 wird sie als Leiterin digitale Produkte (Chief Product Officer) die Weiterentwicklung der bestehenden und die Entwicklung neuer digitaler Produkte der NZZ Medien wie auch der Regionalmedien übernehmen. Wie die NZZ in einer Mitteilung vom Donnerstagmittag schreibt, verantwortete Zielina bereits als Chefredaktorin die digitalen Produkte der NZZ und setzte die Digitalstrategie der NZZ gemeinsam mit der Chefredaktion um.

In der neuen Rolle wird Zielina Mitglied der Unternehmensleitung. «Indem wir diese wichtige Aufgabe an der Schnittstelle von Technologie, Redaktion und Vermarktung gruppenweit aufstellen, stärken wir den digitalen Transformationsprozess aller publizistischen Geschäftsbereiche», lässt sich CEO Veit Dengler in der Mitteilung zitieren.

Um die Lesermarkterträge weiter zu steigern, wollen die NZZ-Medien und die Regionalmedien im Laufe von 2017 gemeinsam eine zentrale Vermarktungsorganisation aufbauen. Mirko Marxen, der bisher die Abo-Vermarktung für die NZZ Medien verantwortet, wird diese neue Einheit «Customer Marketing» leiten. «Unser Ziel ist es, die bei den NZZ Medien erfolgreich eingeführten Instrumente und Prozesse auch für die Regionalmedien zu nutzen und die Anzahl der zahlenden Kunden für die Gruppe insgesamt zu steigern», erklärt NZZ-Verlagschef Steven Neubauer, an den Marxen weiterhin berichtet.

Daneben organisiert die NZZ ihre Chefredaktion neu. Daniel Wechlin wurde zum stellvertretenden Chefredaktor ernannt. Er wird sich ab 1. Januar 2017 auf die redaktionelle Organisation konzentrieren und zusammen mit der stellvertretenden Chefredaktorin Colette Gradwohl und dem stellvertretenden Chefredaktor Thomas Stamm den Tagesbetrieb der «Neuen Zürcher Zeitung» und von NZZ.ch leiten.

Luzi Bernet wird weiterhin im Rang eines stellvertretenden Chefredaktors das Ressort Zürich verantworten.

Wechlin (vgl. Bild) studierte Allgemeine und Osteuropäische Geschichte und ist seit 2002 in verschiedenen redaktionellen Funktionen für die NZZ tätig. Er gehörte 2007 zum Gründungsteam der NZZ-Nachrichtenredaktion und war in den letzten fünfeinhalb Jahren Korrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» in Moskau für Russland, Weissrussland, die Ukraine, den Kaukasus und Zentralasien.

Hintergrund der Neuorganisationen sei die Tatsache, dass die «Einnahmen aus dem Lesermarkt für die publizistischen Bereiche des Unternehmens weiter an Bedeutung gewinnen», schreibt die NZZ. (pd/eh)