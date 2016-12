Top-Storys 2016: Die meistgeklickten Artikel der Nachrichtenportale

von Michèle Widmer

Die Durchsetzungsinitiative im Februar, danach Terroranschläge in Nizza und Brüssel, der Putschversuch in der Türkei und zum Schluss die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Das Jahr 2016 hatte in Bezug auf News viel zu bieten. Aber für welche Themen haben sich die Leserinnen und Leser im vergangenen Jahr am meisten interessiert? persoenlich.com hat bei zwölf nationalen und regionalen Newsplattformen in der Schweiz nach den drei meistgeklickten Beiträgen von 2016 gefragt.

Das Resultat zeigt: Die Wahlnacht in den USA am 8. November hat den grossen Onlineportalen Rekord-Klicks beschert. Mit NZZ, Tagi, Watson, Blick und SRF ist der Nachrichtenticker dazu bei allen grossen Plattformen in den Top drei der meistgelesenen Storys des Jahres. Eine Ausnahme bildet «20 Minuten». Zudem vorne mit dabei sind die Ticker zum Terroranschlag in Brüssel und der Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative.

Bei den Onlineportalen tagblatt.ch, bund.ch, bernerzeitung.ch, baz.ch, aargauerzeitung.ch und luzernerzeitung.ch schaffen es jeweils regionale Themen ganz nach vorne.

Übrigens: Dass Nachrichtenticker solch gute Klickzahlen generieren, ist nicht neu. Die Gefässe werden immer wieder mit neuen Inhalten ergänzt und dem Leser mit neuem Titel und Lead angepriesen. Zudem sind Liveticker meistens mehrere Stunden auf der Frontseite der Portale platziert.

Untenstehend folgt nun die Übersicht der Top-3-Storys:

«Neue Zürcher Zeitung»

1. Ticker zur US-Wahl / 8. November 2016 (Screenshot siehe oben)



2. Überblick zu Umfrageergebnissen zur US-Wahl / ab September 2016



3. Analyse des US-Wahl-Ergebnisses / 10. November 2016

«Tages-Anzeiger»

1. Ticker nach Terroranschlag am Flughafen Brüssel / 23. März 2016 (Screenshot siehe oben)

2. Ticker zur Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative / 28. Februar 2016

3. Ticker zur US-Wahl / 8. November 2016

«20 Minuten»

1. Ticker zum Anschlag am Flughafen Atatürk in Istanbul / 29. Juni 2016 (Screenshot siehe oben)

2. Ticker zum Attentat in Nizza / 20. Juli 2016

3. Ticker zum Putschversuch in der Türkei / 17. Juli 2016

«Blick»

1. Ticker zum Terror-Anschlag in Brüssel / 2. April 2016 (Screenshot siehe oben)



2. Ticker zu den US-Wahlen / 8. November 2016



3. Ticker zum F/A-18-Absturz / 31. August 2016

«Watson»

1. Ticker zu den US-Wahlen / 8. November 2016 (Screenshot siehe oben)



2. Die vergessenen Jahre des Terrors: In den 70ern und 80ern zogen Terroristen eine Blutspur durch Europa / 26. März 2016



3. DSI-Quiz: Besteh das Quiz zur Durchsetzungs-Initiative oder du wirst ausgeschafft / 20. Januar 2016

SRF Online

1. Ticker zur US-Wahl / 8. November 2016 (Screenshot siehe oben)

2. Stan Wawrinka gewinnt die US-Open / 12. September 2016



3. Schwerverletzte nach Messerattacke in Zug / 13. August 2016

«Aargauer Zeitung»

1. Vierfachmord in Rupperswil: Der Mörder war Juniorentrainer: Am Mittwoch fieberte er noch am Spielfeldrand mit / 17. Mai 2016 (Screenshot siehe oben)



2. Nancy Holten: «Mit meinem Ex-Mann war ich zu wenig lange zusammen, um den Pass zu bekommen» / 12. Juli 2016

3. Gewitter über dem Aargau: Strassen und Keller unter Wasser, Feuerwehr im Dauereinsatz / 9. Juni 2016

«St. Galler Tagblatt»

1. Tötungsdelikt in St. Gallen: Bluttat im Herzen der Stadt / 12. Mai 2016 (Screenshot siehe oben)



2. Ticker zum Hochwasser in der Ostschweiz / 21. Juni 2016



3. Ticker zum Wahl- und Abstimmungssonntag / 25. September 2016

«Luzerner Zeitung»

1. Tödlicher Unfall am Luzernerhof: Polizei sucht Zeugen / 31. März (Screenshot siehe oben)



2. Ticker zum Wahlsonntag im Kanton Luzern / 1. Mai 2016



3. Felssturz: Steine flogen bis zu 200 Meter weit / 11. Januar 2016



«Berner Zeitung»

1. Tötungsdelikt Dead End: Verdacht fällt auf einen «notorischen Störenfried» / 9. Dezember 2016



2. Todesfall des Notarzts Bruno Durrer: Schock im Tal nach Durrers Tod / 7. Dezember 2016



3. Über 300 Franken: Parlament für höhere Krankenkassen-Franchise / 8. Dezember 2016

«Bund»

1. Ticker zu den Gemeinderatswahlen in Bern / 28. November 2016 (Screenshot siehe oben)

2. Todesfall: Veganerin stirbt am Everest – sie wollte der Welt etwas beweisen / 24. Mai 2016

3. Ticker zum Attentat am Flughafen in Brüssel / 23. März 2016

«Basler Zeitung»

1. Interview mit Bassam Tibi, einem deutschen Politikwissenschaftler syrischer Herkunft: Diese Männer denken: Deutsche Frauen sind Schlampen / 7. Juli 2016



2. Interview mit Albert A. Stahel über die Zuwanderung: «Unsere Politik ist oberflächlich und dumm» / 28. Juli 2016



3. Ein Beruf schafft sich ab: Warum haben die Journalisten Trumps Wahl nicht kommen sehen? / 12. November 2016