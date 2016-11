Mediapulse: Franziska von Weissenfluh gibt Ämter ab

Franziska von Weissenfluh hat den Rücktritt von ihren Ämtern als Präsidentin des Verwaltungsrats der Mediapulse AG und als Präsidentin des Stiftungsrats der Mediapulse Stiftung bekanntgegeben. Sie wird an der Generalversammlung vom kommenden April zurücktreten.

Die Gründe für von Weissenfluhs Rücktritt seien persönliche Überlegungen in Bezug auf die Ausgestaltung und Gewichtung ihrer diversen anderen Mandate, teilte Mediapulse am Mittwoch mit. Von Weissenfluh hat das Präsidium des Verwaltungsrats und das des Stiftungsrats am 1. Oktober 2014 übernommen.

Sie habe die Medienforschungsgruppe mit ihren damaligen zwei Tochtergesellschaften Mediapulse AG und PublicaData AG in die heutige Mediapulse AG rekonstruiert und die Reorganisation der Leitungsgremien verantwortet, wird sie in der Mitteilung gewürdigt.

Ausserdem übernahm von Weissenfluh während einigen Monaten im Jahr 2015 interimistisch die operative Geschäftsführung der Mediapulse AG und trieb wichtige Projekte wie die Umstellung der Radioforschung voran.

Die Mediapulse Stiftung misst in der Schweiz die offiziellen Radio- und TV-Einschaltquoten. Den Auftrag dazu erhält sie vom Bund. (sda)