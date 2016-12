SRF

Gleich drei neue Serien sind in Produktion

Der Erfolg von «Der Bestatter» gibt neuen Projekten beim Schweizer Radio und Fernsehen Auftrieb: Gleich drei neue Produktionen werden 2017 gedreht.

«Serielles Erzählen gehört zum Kerngeschäft eines Fernsehsenders. Eine Geschichte in 90 Minuten verhandeln kann auch das Kino, aber komplexe Geschichten in der Tiefe ausloten kann eine Serie besser», erklärt Urs Fitze, Bereichsleiter Fiktion, in der «NZZ am Sonntag». (Bild: SRF/Oscar Alessio)