SRG: Knapp 30 Millionen Gewinn für 2017

Trotz einer Umsatzeinbusse von 46,1 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr schliesst die SRG das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresgewinn von 29,5 Millionen Franken ab und konnte damit das Eigenkapital stärken, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Einnahmen der SRG aus Empfangsgebühren blieben demnach stabil. Die Situation auf dem TV-Werbemarkt habe sich erneut verschärft und äussere sich in einem Ertragsrückgang von 15,4 Millionen Franken. Der seit Jahren anhaltende Trend, Werbung in den digitalen Medien zu platzieren und Werbebudgets zu kürzen, spielte dabei eine erhebliche Rolle.

Der restliche Umsatzrückgang erklärt sich das Unternehmen durch einen höheren Umsatz im 2016 als Folge eines Immobilienverkaufs. Der Personalaufwand präsentiert sich 2017 höher, dies vorwiegend aufgrund der Auflösung von Rückstellungen im Vorjahr.

Der Geschäftsbericht wird der SRG-Delegiertenversammlung am 27. April 2018 zur Genehmigung vorgelegt. Am 30. April 2018 wird er auf www.srgssr.ch publiziert. (pd/wid)