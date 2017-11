Ringier Axel Springer Schweiz: Marc Walder wird VR-Präsident von «Le Temps»

Ringier-CEO Marc Walder zieht kommenden Monat als Präsident in den Verwaltungsrat von «Le Temps». Stéphane Garelli behält seinen Aktienanteil an «Le Temps» von rund drei Prozent und wird auch weiterhin als Kolumnist für die Referenz-Tageszeitung tätig sein, wie es in einer Mitteilung von Ringier Axel Springer Schweiz heisst.

«Nach 15 Jahren als Verwaltungsratspräsident und kurz vor dem 20-Jahr-Jubiläum von ‹Le Temps› möchte ich diese wichtige Aufgabe in neue Hände geben», wird Garelli zitiert. «Stéphane Garelli hat die letzten 15 Jahre seine hervorragende Expertise im Verwaltungsrat von ‹Le Temps› eingebracht und dabei mitgewirkt, den Titel erfolgreich in die Zukunft zu führen», so Marc Walder, designierter Verwaltungsratspräsident von «Le Temps».



Garelli ist emeritierter Professor für Wettbewerbsfähigkeit am IMD und an der Universität in Lausanne. Er ist Gründer des «World Competitiveness Center». Neben seinen akademischen Tätigkeiten ist Garelli laut der Mitteilung auch mit der Geschäftswelt bestens vertraut: Er war unter anderem Managing Director des World Economic Forum und der jährlichen Veranstaltung in Davos, Verwaltungsratspräsident der Sandoz FF Holding und hat seit 2002 den Verwaltungsrat von «Le Temps» präsidiert. (pd/cbe)