Weltwoche: Markus Schär geht

NZZ am Sonntag

An der Falkenstrasse geht wieder die Angst um

Bis im Sommer soll der Nachfolger von Chefredaktor Felix E. Müller feststehen. Da die Redaktion eine Anbindung an die «Neue Zürcher Zeitung» befürchtet, wendet sie sich mit einem Brief an den Verwaltungsrat.