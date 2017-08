Swiss Radio Day: Mehr Geld für die Journalistenausbildung

SWR3

Jontsch kehrt zurück in die Schweiz

Nach etwas mehr als einem Jahr als Morgenmoderator in Deutschland hört Jonathan Schächter wieder auf – aus «persönlichen Gründen». Was er danach machen will, verrät er noch nicht. Die Gerüchteküche brodelt derweil.

von Christian Beck