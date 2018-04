Tamedia: Mitarbeiter fahren gratis mit den PubliBikes

«20 Minuten» geht mit PubliBike, der grössten Bikesharing-Anbieterin der Schweiz, eine nationale Medienpartnerschaft ein. Das Angebot von PubliBike besteht aus Stadt-Velos und durch Ökostrom betriebene E-Bikes und werde durch die schweizweiten Stationen das Stadtbild in Zukunft genau wie die «20 Minuten»-Boxen prägen.

Mit dem Auftakt zum Urban Bike Festival startete am Freitag auch das PubliBike-Netz «Züri Velo», angefangen mit rund 30 Stationen und 300 Velos und E-Bikes in der Stadt Zürich. Im Laufe eines Jahres soll das Netz auf über 150 Stationen mit mehr als 2000 Velos und E-Bikes ausgebaut werden. Weitere PubliBike-Netze mit dem neuen System existieren bereits in Lausanne, Morges, Lugano und Sitten. In den nächsten Monaten wird zudem ein PubliBike-Netz in der Stadt Bern eröffnet.

Im Rahmen der Partnerschaft erhalten die Velos und E-Bikes in Zürich, Bern, Lausanne und Lugano ein auffälliges «20 Minuten»-Branding auf den Fahrradkörben. Darüber hinaus können alle Mitarbeitenden der Mediengruppe Tamedia, zu der die Gratiszeitung gehört, das PubliBike-Angebot gratis nutzen. An den Tamedia-Hauptstandorten in Bern, Lausanne und Zürich sowie beim Tamedia-Druckzentrum in Zürich werden dazu eigene PubliBike-Stationen installiert, um den Mitarbeitenden einen einfachen Zugang zu den Fahrrädern zu ermöglichen. (pd/maw)