UPC: MySports sendet vorerst aus der Westschweiz

Im vergangenen Jahr hatte sich der neue UPC-Sportsender MySports die TV-Übertragungsrechte für die Schweizer Eishockeyspiele gesichert (persoenlich.com berichtete). Eine Woche vor Beginn der Eishockeymeisterschaft vom 8. September ist klar: Das Deutschschweizer MySports-Fernsehstudio in der ehemaligen Schärer-Fabrik im zürcherischen Erlenbach ist dann noch nicht bezugsbereit, wie UPC-Sprecherin Daniela Heiniger in einem «Zürichsee-Zeitung»-Artikel vom Donnerstag (Artikel kostepflichtig) bestätigte.

Trotzdem können die TV-Übertragungen in der Deutschschweiz pünktlich zum Meisterschaftsbeginn starten. «Ab dem 8. September startet MySports mit dem vollen Programm», lässt sich Heiniger in der ZSZ zitieren. Die Westschweizer Fernsehstudios des Sportsenders im freiburgischen Rossens seien bereits eingerichtet. Die Deutschschweizer Equipe werde – bis die Studios in Erlenbach bezugsbereit seien – von dort aus berichten. «Das ist schon seit Monaten so geplant», wie Heiniger betont. Das ganze Redaktionsteam sei bereits in Rossens stationiert. Dass es bis September mit dem Bezug der Studioräumlichkeiten in Erlenbach klappen würde, habe UPC in der Tat nie öffentlich bestätigt, heisst es in der «Zürichsee-Zeitung» weiter.

Wann genau die Studioräumlichkeiten in der ehemaligen Schärer-Fabrik in Erlenbach bezogen werden können, beantwortet die UPC auf Anfrage der ZSZ nicht. Heiniger sagt aber: «In den ersten Monaten wird aber sicher aus dem Kanton Freiburg berichtet.» Die Räumlichkeiten am Zürichsee würden dann «zu gegebener Zeit» bezogen, ergänzt sie. Genauere Angaben konnte Heiniger auf Anfrage von persoenlich.com nicht machen.

Den Neubau der Studios in Erlenbach hat UPC seit diesem Mai ausgeschrieben. Auf die Frage der «Zürichsee-Zeitung», weshalb der Bau so knapp berechnet worden sei, habe die Kabelnetzbetreiberin ebenfalls nicht geantwortet. Die ZSZ mutmasst derweil, dass es mit der Studiogrösse zusammenhängen könnte: Eine Gewerbefläche von 900 Quadratmetern finde sich nicht so leicht. (tim)