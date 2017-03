Teleclub: Neuer Sender für kostenlose Sportinhalte

Bioterra

Christine Kunovits wird neue Chefredaktorin

Vom Kochmagazin «Saisonküche» zum Gartenmagazin: Die Zürcherin übernimmt die Nachfolge von Doris Guarisco.

Vom Kochmagazin «Saisonküche» zum Gartenmagazin: Die Zürcherin übernimmt ab Herbst die Nachfolge von Doris Guarisco, die in Pension geht. Unter anderem in einer Biogärtnerei will sich Kunovits nun auf ihre neue Aufgabe vorbereiten, wie sie auf Anfrage sagt.