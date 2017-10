Nach dem Motto «Wir bringen euch raus» lanciert Tamedia am Mittwoch ein neues, kostenloses City-Briefing für die Stadt Zürich. Das Briefing erscheint von Sonntag bis Freitag nach dem Mittag in Form eines E-Mail-Newsletters und richtet sich an ein urbanes, junges Publikum zwischen 25 und 45 Jahren, heisst es in einer Mitteilung.

Das Briefing wird neben Tipps zu aktuellen Events, Workshops, neuen Bars und Restaurants, Ausstellungen und Konzerten auch immer einen thematischen Schwerpunkt wie beispielsweise Fitness, Dating oder Kochen beinhalten. Basis für den Newsletter sind passende und thematisch relevante Beiträge aus allen Tamedia-Plattformen, ausgesucht und ergänzt von einem jungen Redaktionsteam. Bis Ende Jahr wird Urbani in Zusammenarbeit mit den westschweizer Publikationen von Tamedia auch für die Stadt Genf lanciert.

«Mit Urbani wollen wir eine neue Zielgruppe für unsere lokalen Inhalte begeistern. Stil und Aufmachung unterscheiden sich dabei klar von heutigen Angeboten», wird Marc Isler, Leiter Digital Sales Development, in der Mitteilung zitiert. Wenn der Service ein Erfolg werde, werde Urbani auch in weiteren Schweizer Städten erscheinen. (pd/wid)