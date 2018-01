Finews: Peter Hody wird Chefredaktor

Auf Anfang 2018 hat Peter Hody die Chefredaktion der Finanzwebseite finews.ch von Claude Baumann übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Hody stiess 2013 zum Unternehmen und war seit Anfang 2016 stellvertretender Chefredaktor. Der 49-Jährige übte in seiner Karriere bereits mehrere Führungspositionen bei Wirtschafts- und Finanzmedien aus, unter anderem bei der früheren Wirtschaftszeitung «Cash» und beim Börsenmagazin «Stocks». Zuvor schrieb er aus Zürich für die «Associated Press» (AP) und berichtete als Korrespondent aus dem Bundeshaus für den Fernsehsender «RTL/ProSieben».

Hody ist Historiker und absolvierte an der Hamburg Media School einen MBA in Medienmanagement. Er ist ein profunder Kenner des Schweizer Finanzplatzes und der Fintech-Szene und hat sich einen Namen als Berichterstatter über die Digitalisierung in der Bankbranche gemacht. «Ich habe mit Claude Baumann in den vergangenen Jahren eine sehr fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit gepflegt und freue mich ausserordentlich, mit dem in mich gesetzten Vertrauen die Wachstumsstory von finews.ch fortzusetzen», wird Hody in der Mitteilung zitiert.

Claude Baumann wird sich künftig auf seine Funktion als Geschäftsführer (CEO) der Finews-Plattform mit den drei Marken finews.ch, finews.asia und finews.com konzentrieren, aber auch weiterhin für die Redaktion tätig sein. Sein verstärkter Fokus gilt der strategischen Weiterentwicklung der vor zwei Jahren lancierten Webseite finews.asia in Singapur. «Mit der neuen Aufteilung wollen wir noch vermehrt die Synergien zwischen den beiden Redaktionen in Zürich und Singapur ausschöpfen», sagt Claude Baumann laut Mitteilung. (pd/wid)