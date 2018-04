Tamedia kauft die BaZ: Pietro Supino zog Tagi-Interview zurück

Der Verkauf der «Basler Zeitung» an Tamedia war selbstredend auch Thema in den eigenen Zeitungen des Zürcher Verlags. Im «Tages-Anzeiger» sei zunächst ein Interview mit Verleger Pietro Supino geplant gewesen, wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet.

Erschienen ist es jedoch nie. Gemäss SaW fühlte sich Supino im Interview nicht richtig wiedergegeben, weshalb er es zurückzog. Gegenüber der SaW präzisierte ein Sprecher von Tamedia, das Gespräch mit Supino sei telefonisch geführt worden, weil dieser von Basel nach Zürich zurückfuhr.

Das Interview habe aber nicht dem geführten Gespräch entsprochen. Da er keine Zeit für eine Überarbeitung gehabt habe, bat Supino um einen wortgetreuen Abdruck des Interviews. Jedoch existierte keine Tonbandaufnahme, weshalb das Interview nicht erschienen sei. (pd/maw)