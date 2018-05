Ringier: Sascha Hilpert wird Leiter Business Development

Der Bereich Business Development von Ringier wird neu strukturiert. Das Team Business Development, das bisher direkt an Alexander Theobald, COO Ringier Schweiz und Geschäftsführer der Blick-Gruppe, berichtete, wird per sofort von Sascha Hilpert geleitet. Dies teil der Verlag am Montag mit. Der 35-Jährige besitzt einen Master of Arts in Information, Media, and Technology Management der Universität St. Gallen und war während mehreren Jahren für die Valora Group tätig, zuletzt als Head Business Development M&A bei Valora Trade.

Hilpert stiess im Herbst 2016 als Project Manager im Bereich Business Development zu Ringier und berichtet weiterhin an Alexander Theobald. In seiner neuen Funktion wird er das internationale Team «International Monetization Unit» in Personalunion leiten. Es handelt sich dabei um eine von drei Units, die letztes Jahr gegründet wurden und aus jeweils rund zehn Ringier-Experten aus verschiedenen Ländern und Bereichen bestehen. Ihre Aufgabe besteht primär darin, Know-how gebündelt aufzubauen und zentrale Initiativen innerhalb der Gruppe voranzutreiben.

Juan Barón (Bild oben), bisher Head of International Monetization Unit, hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Barón war zwischen 2015 und 2017 als Chief Digital Officer Blick-Gruppe für Ringier tätig und hat sich seither auf strategische und gruppenweite Themen fokussiert. «Wir bedauern Juan Baróns Entscheidung, sich ausserhalb der Ringier Gruppe neuen Herausforderungen zu widmen, sehr. Er hat in seiner Tätigkeit für Ringier einen entscheidenden Beitrag zur digitalen Positionierung des Unternehmens und der Blick-Gruppe beigetragen. Für seine berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute», wird Ringier-Geschäftsführer Alexander Theobald in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)