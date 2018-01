Südostschweiz / Bündner Tagblatt: Somedia führt eine Zentralredaktion ein

Nach Tamedia, NZZ und AZ Medien folgt nun auch Somedia mit dem Zusammenschluss von bisher eigenständigen Redaktionen. «Die deutschsprachigen Tageszeitungen von Somedia werden künftig in Graubünden von einer zusammengeführten Redaktion betreut», schreibt der Verlag in einer Mitteilung. Dadurch würden Synergien geschaffen und Kosten gespart. Die Planungsarbeiten würden in diesen Tagen beginnen, die Umsetzung erfolge auf Mitte April dieses Jahres.

Die neu zu bildende gemeinsame Redaktion für beide Titel wird sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der bisherigen Redaktionen von SO und BT zusammensetzen. Die Besetzung der Redaktion wird in den kommenden Monaten bestimmt, schreibt Somedia. Die beiden heutigen Chefredaktoren, Martina Fehr und Luzi Bürkli, würden beide Einsitz in die neue Chefredaktion nehmen.

Stellenabbau möglich

Der Umbau hat personelle Folgen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde heute Vormittag über den Umbau informiert. Auf Twitter schreiben «Südostschweiz»-Journalisten von einem «Stellenabbau in noch unbekannter Höhe».

Am Tag des historischen sda-Streiks fordert die Medienkrise ihr nächstes Opfer: @BundnerTagblatt und @suedostschweiz werden neu von einer gemeinsamen Redaktion hergestellt. Unbestimmter Stellenabbau. — Jonas Schmid (@JonasRotebeere) January 30, 2018

Breaking: Somedia lässt die bisher eigenständigen Tageszeitungen «Südostschweiz» und «Bündner Tagblatt» künftig von einer einzigen Redaktion erstellen. Stellenabbau in noch unbekannter Höhe inklusive. #Medienkonzentration — Dennis Bühler (@DennisBuehler) 30. Januar 2018

In der Medienmitteilung formuliert es Somedia etwas vorsichtiger. Demnach werden die geplanten Massnahmen zu einem «möglichen Stellenabbau» in den Redaktionen und allenfalls in den technischen Abteilungen der Zeitungen führen. Da die entsprechende Planungen erst beginnen, können heute keine weiteren Angaben zu personellen Konsequenzen gemacht werden. Ein arbeitsrechtliches Konsultationsverfahren für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei in Begleitung des Kantonalen Amtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Kiga) eingeleitet worden.

Keine Kooperation mit der BaZ



Am Freitag informierte Somedia darüber, den Mantelteil der Zeitungen weiterhin selbst herzustellen und auf Kooperationen mit anderen Verlagshäusern, welche über die heutige Zusammenarbeit hinausgehen, zu verzichten (persoenlich.com berichtete). Damit entfalle auch die von einem Projektteam geprüfte Zusammenarbeit mit der «Basler Zeitung». Angesichts der weitverbreiteten Mantelkooperationen möchte Somedia künftig auf eine eigene, individuelle Lösung setzen, welche eine punktuelle Zusammenarbeit mit anderen Verlagen aber nicht ausschliesst.

Mit dem Umbau kündigt Somedia ein neues Layout für die Zeitungen an. Das neue Zeitungskonzept wird Mitte April umgesetzt sein, die «Südostschweiz / Bündner Zeitung» und das «Bündner Tagblatt» würden dann in «angepasster und aufgefrischter Form» erscheinen. Die Layouts beider Titel werden sich am klassischen Charakter einer Tageszeitung orientieren. In diesem Zusammenhang wird der Untertitel der «Südostschweiz» im Sinne einer Rückbesinnung auf das Bewährte wieder «Bündner Zeitung» lauten. (pd/wid)