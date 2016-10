Radio BeO: Thomas Morgenthaler unerwartet verstorben

«Mit grosser Betroffenheit und tiefer Traurigkeit müssen wir mitteilen, dass unser Geschäftsleiter Thomas Morgenthaler am Donnerstagmorgen im Inselspital in Bern nach einem sehr schweren Herzinfarkt im Alter von 62 Jahren verstorben ist», heisst es in einer Mitteilung von Radio BeO.

Radio BeO verliert mit Thomas Morgenthaler einen der Gründerväter des Radios, der sich mit seinem Engagement in über 30 Jahren für Radio BeO eingesetzt hat. «Das Team von Radio BeO wird seine überaus grosse Menschlichkeit und seine Liebenswürdigkeit vermissen», heisst es weiter. (pd)