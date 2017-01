Telebasel: TV-Sender hat Konzession nicht verletzt

Verleger vs. Project R

Von den Königen zu den Rebellen

Tagsüber an der Dreikönigstagung in Oerlikon. Abends an der Party von Project R. Ein Besuch in zwei Welten.

Am Dienstag traf sich die Schweizer Medienbranche gleich zwei Mal. Tagsüber an der Dreikönigstagung in Zürich Oerlikon. Und am Abend zur Kick-off-Party von Project R an der Langstrasse. Ein Besuch in zwei Welten.