SRF: Urs Gredig verlässt das Leutschenbach

Urs Gredig wird Chefredaktor von CNN Money Switzerland, dem englischsprachigen Finanz- und Wirtschaftssender der Schweiz, der im Oktober startet. Der 47-jährige Schweizer TV-Journalist und Moderator tritt die Stelle im Spätsommer an, wie es in einer Mitteilung von CNN heisst. Die Funktion des stellvertretenden Chefredaktors übernimmt Frédéric Lelievre. Der 45-jährige Westschweizer Journalist stösst aus Hongkong zu CNN Money Switzerland, wo er bis Ende Juni 2017 als Korrespondent für «Le Temps», TV5 Monde und «Le Figaro» tätig war.

Ihre grosse Erfahrung in der Berichterstattung über die Schweiz und ihr breites internationales Netzwerk in wichtigen ausländischen Märkten seien ideale Voraussetzungen dafür, dass die beiden ein erfolgreiches Führungsteam bei CNN Money Switzerland bilden.

«Spannenstes Medienprojekt seit langem»

Gredig arbeitet seit 2003 beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Nach seiner Tätigkeit als Redaktor in der Abteilung Unterhaltung wechselte er 2004 in die Redaktion «Tagesschau», wo er zunächst als Redaktor und Moderator der Nachtausgabe und von 2005 bis 2007 auch als Moderator der Mittags- und Abendausgabe wirkte. Von 2007 bis Ende April 2013 moderierte er die «Tagesschau»-Hauptausgabe um 19.30 Uhr. Danach war er während vier Jahren Grossbritannien-und Irland-Korrespondent und leitete das Büro von SRF in London. Seit seiner Rückkehr in die Schweiz moderiert er die Sendung «Club».

Der Davoser studierte Geschichte und Journalismus und schloss sein Studium 2000 an der Universität Freiburg ab. Danach arbeitete er als Journalist, zuerst als Redaktor beim Online-Portal sport.ch und von 2001 bis 2003 als Inforedaktor, Produzent und Moderator bei Radio 24.

«CNN Money Switzerland ist für mich das spannendste Medienprojekt seit langem. Ich freue mich deshalb ausgesprochen, zusammen mit einem Team von internationalen Top-Journalisten als Chefredaktor für den neuen Sender verantwortlich zu sein und für CNN Pionierarbeit in der Schweiz leisten zu können», wird Gredig in der Mitteilung zitiert.

Frédéric Lelievre wird stv. Chefredaktor

Stellvertretender Chefredaktor von CNN Money Switzerland wird per Anfang Juli 2017 der Westschweizer Journalist Frédéric Lelievre. Der 45-jährige gebürtige Franzose war die vergangenen drei Jahre als Korrespondent von «Le Temps», TV5 Monde und «Le Figaro» in Hongkong stationiert, von wo aus er über Aktualitäten in China berichtete. Von 2008 bis 2014 leitete er die Wirtschafts- und Finanzredaktion der Tageszeitung «Le Temps» in Genf und baute den Twitter-Kanal für Wirtschaftsnachrichten auf. Zu Beginn seiner Laufbahn arbeitete er in Paris als Redaktor und Online- Editor für das Wochenmagazin «Problèmes économiques» und als Analyst für das Institut Xerfi. Lelievre verfügt über einen Master of Applied Economics to Firms and International Finance.

«Bei CNN Money Switzerland dabei zu sein, ist eine einzigartige Chance, ein neues Medium mit aufzubauen und eine neue Perspektive in der Berichterstattung über die Schweiz einzubringen», sagt Lelievre laut Mitteilung.

SRF bedauert den Abgang

«Ich freue mich sehr, dass wir für unser Führungsteam zwei Journalisten gewinnen konnten, die beide mit der Schweiz bestens vertraut sind und wichtige internationale Märkte und Zentren wie China, London und Brüssel aus eigener Erfahrung kennen. Ihr breites internationales Netzwerk wird es uns erlauben, insbesondere auch Regionen wie Asien, die für die Schweiz enorm an Bedeutung gewonnen haben, fundiert abzudecken», sagt Christophe Rasch, Gründer und CEO von CNN Money Schweiz.

Bei SRF bedauert man den Abgang: «Urs Gredig ist ein profilierter Journalist und hervorragender Moderator, der während Jahren unsere Newsberichterstattung mitgeprägt hat. Ich bedaure seinen Wechsel sehr und wünsche ihm für seine neue Herausforderung alles Gute und viel Erfolg», wird Tristan Brenn, Chefredaktor TV, in einer Mitteilung zitiert. (pd/wid)