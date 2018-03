Basler Zeitung: Verkauf offenbar noch diese Woche

Die Spitze von Tamedia habe mit Christoph Blocher über einen Kauf der «Basler Zeitung» verhandelt, schrieb am Samstag die «Schweiz am Wochenende» (persoenlich.com berichtete).

Markus Somm, Chefredaktor der BaZ, habe am Montag bei seinem Rundgang durch die Redaktion dieses Gerücht bestätigt. Alles, was in der «Schweiz am Wochenende», stimme, soll er gesagt haben. Noch diese Woche soll die BaZ verkauft werden, so Somm. Dies bestätigten mehrere Redaktionsmitglieder gegenüber dem «Regionaljournal Basel» von Radio SRF.

Tamedia-CEO Christoph Tonini wollte gegenüber Radio SRF über konkrete Gespräche keine Auskunft geben.

Stimmt das Gerücht, dürfte der Mediendeal als Tauschgeschäft über die Bühne gehen: BaZ gegen «Tagblatt der Stadt Zürich». (cbe)