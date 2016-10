UPC: Wechsel von Teleclub zu MySports

Der neue Schweizer Sportsender MySports von UPC nimmt weiter Form an. Nächsten Sommer geht MySports auf Sendung, bereits jetzt konnte der Sender ausgewiesene Experten als Chefredaktoren gewinnen. Alex Burkhalter wird die Westschweizer Redaktion aufbauen und ab nächstem Jahr für das Programm in der Romandie verantwortlich sein. Stephan Liniger wird in enger Zusammenarbeit mit Reto Müller ein Redaktionsteam in der Deutschschweiz zusammenstellen und das Deutschschweizer Programm von MySports gestalten. Alle drei nehmen ihre Arbeit bei MySports im Laufe des Frühjahrs 2017 auf und werden massgeblich bei der inhaltlichen Ausrichtung des neuen Sportsenders beteiligt sein.

Für Eric Tveter, CEO von UPC, sind Burkhalter, Liniger und Müller genau die richtige Besetzung für MySports: «Alle Drei bringen langjährige Erfahrung im Fernsehbetrieb mit – sowohl an der Front als Kommentatoren und Reporter, als auch im Hintergrund als Produzenten. Sie kennen den Schweizer Sport in allen Facetten und sind sehr motiviert, mit frischen Ideen und neuen Konzepten den Sport in der Schweiz für die Zuschauer auf ein neues Level zu heben.»

Alex Burkhalter

Mit seiner Leidenschaft für Sport und Medien hatte Alex Burkhalter schon früh seinen Platz am Mikrophon gefunden. Im Alter von 23 Jahren begann er seine Karriere beim Genfer Privatsender Radio Lac, welcher später zu Yes FM wurde. Nach rund zehn Jahren beim Radio wechselte er 2012 als Moderator und Kommentator zu Teleclub. Im folgenden Jahr wurde der heute 36-Jährige zum stellvertretenden Chefredaktor in der Romandie ernannt. In den vergangenen fünf Jahren hat Burkhalter unter anderem über 330 Sportstudios moderiert.

Stephan Liniger

Der 30-jährige Stephan Liniger war schon für mehrere Medien tätig. Gestartet hat er seine Karriere vor knapp zehn Jahren bei Radio Energy als Sportberichterstatter. Parallel dazu kommentierte er ab 2008 Handballspiele beim damaligen Schweizer Sportfernsehen SSF. Seit 2009 ist Liniger in verschiedenen Funktionen bei Teleclub tätig, seit 2012 als fester Mitarbeiter der Sportredaktion. Liniger ist begeisterter Tennisspieler und hat 2011 seinen Bachelor in Journalismus und Kommunikation der ZHAW erworben.

Reto Müller

Nach Stationen beim Radio und Online-Sportportalen wie sporttv.ch fand Reto Müller seinen Weg zum Fernsehen. Seit 2008 ist der 36-Jährige bei Teleclub als Moderator, Kommentator und Redaktor tätig. Seit mehreren Jahren führt er dort als Anchorman durch das NLA-Eishockeystudio. Als „das Eishockey-Gesicht“ bezeichnete ihn etwa 2013 das Magazin «Slapshot». Vor seinem Einstieg in den Sportjournalismus war der ehemalige Eishockey-Juniorengoalie als Sekundarlehrer im Kanton Zürich tätig.

Potenzial von drei Millionen Zuschauern

Ab der Saison 2017/18 besitzt UPC die Übertragungsrechte für das Schweizer Eishockey. Mit dem Startschuss der kommenden Saison wird auch der neue Sportsender MySports seinen Betrieb aufnehmen. Durch die Zusammenarbeit innerhalb des Verbands Suissedigital, welchem Kabelnetzbetreiber wie Quickline und net+ angehören, erhalten mehr als drei Millionen Kunden Zugang zum Schweizer Eishockeysport. Gleichzeitig wird UPC zum Lizenz-Vertragspartner der Swiss Ice Hockey Federation für die nächsten fünf Jahre. (pd)